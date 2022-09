Lyon 2 : un pop-up store dédié aux femmes à vélos

À partir de ce jeudi 15 septembre et jusqu’à ce samedi 17, un pop-up store ouvre ses portes au 12 rue de la monnaie dans le 2e arrondissement de Lyon. Ce magasin éphémère est dédié aux femmes à vélo. Une dizaine de marque est présente dans la boutique et on y retrouve ainsi des capes de pluies, des sacs, des sacoches, des paniers, des sonnettes, des casques ou encore du prêt-à-porter selon Lyon Femmes. À l’initiative de ce projet : Ophélie Laffuge, une habitante de Caluire de 37 ans, qui a fondé Beyond my Bike et qui a crée une communauté de femmes à vélo cette dernière année.