Lyon, 33e ville la plus écologique au monde !

Pour la Journée mondiale de l’environnement qui se déroule ce vendredi, le spécialiste du voyage en ligne, Tourlane, a établi un classement des villes les plus écologiques dans le monde.



Lyon est ainsi à la 33e position, et apparaît comme la deuxième ville française la plus écologique derrière Paris. Berlin, Vienne et Munich occupent respectivement les trois premières places du podium. L’accessibilité, les transports publics, le nombre de véhicules, ou encore la présence d’espaces verts font partie des critères pris en compte dans l’étude.



À noter que la région Auvergne-Rhône-Alpes occupe la 6e place dans le classement des régions françaises les plus performantes en matière de recyclage, selon l’organisme Ecosystem.