Lyon 5e : un tag antisémite découvert ce mardi

Un tag antisémite a été découvert ce mardi matin sur la palissade d’une maison à Lyon dans le 5e arrondissement. La Licra a annoncé saisir la justice.



Le tag se situerait au 6 rue Belissen, à la frontière de Sainte-Foy-lès-Lyon, à proximité d’un centre aéré. Les inscriptions “Heil Hitler” et “Juden”, signifiant “Juif” en allemand, ont été peintes en orange.



La Ligue Internationale Contre le Racisme et l’Antisémitisme a immédiatement réagi sur Twitter “les néo-nazis sont des ennemis de la République et de ses valeurs. Ils doivent être combattus comme tels avec tous les moyens du droit.“

La @_LICRA_ saisit la justice. Les néo-nazis sont des ennemis de la République et de ses valeurs. Ils doivent être combattus comme tels avec tous les moyens du droit. Force doit rester à la loi et à l’ordre républicain. @Gregorydoucet https://t.co/cQ7nC2hwJY — Licra (@_LICRA_) August 18, 2020

C’est aussi sur Twitter que le maire de Lyon s’est exprimé et il évoque parallèlement les incendies contre deux mosquées de l’agglomération la semaine dernière. Grégory Doucet déclare que “les auteurs de ces actes abjects souillent l’esprit humaniste de notre ville et nous mettent tous en danger.“