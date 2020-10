Lyon 7 : un tram déraille après une collision avec une voiture

Un grave accident entre un tram et une voiture s’est produit dans la nuit de mercredi à jeudi dans le 7e arrondissement de Lyon. La collision a eu lieu à proximité de la Halle Tony Garnier. Le bilan est lourd : les 2 occupants de la voiture ont été gravement touchés. Les deux hommes de 25 et 23 ans ont été transportés à l’hôpital Edouard Herriot.



Suite à la violence du choc, le tram a déraillé, sans faire heureusement de blessé. Toutefois attendez-vous à des perturbations sur les lignes T1 et T6, une bonne partie de la journée. Il faut évacuer la rame.

Le T1 ne dessert plus les stations entre Musée des Confluences et Debourg. En ce qui concerne le T6, il circule entre stations Hôpitaux Est et Beauvisage Préssence. Des bus relais sont mis en place entre Beauvisage et Debourg

L60 – 5h50 – Déviée dans les deux sens – Accident de la circulation place Dr Mérieux – Plus d'infos https://t.co/w4W5FtdsEN rubrique infos trafic – Reprise estimée à 13h30 — TCL infos trafic (@TCLtrafic) October 1, 2020