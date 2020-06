Lyon : alcoolisé, il menace le personnel hospitalier et crache sur un policier

Interpellé ce lundi, un Villeurbannais perturbait le fonctionnement de l’hôpital Saint Joseph Saint Luc, dans le 7e arrondissement lyonnais. Le suspect était alcoolisé et n’aurait aucun souvenir de ses actes.



Le jeune homme de 25 ans criait et urinait sur du matériel médical. Un agent de sécurité est alors intervenu, ce dernier a été menacé par le perturbateur avec une béquille. Le suspect a également outragé une aide-soignante, puis a menacé de revenir avec des grenades.



Bien connu par les services judiciaires



Interpellé par le service interdépartemental de sécurisation des transports en commun (SISTC), l’individu a été placé en garde à vue, après avoir craché sur la jambe d’un agent de police. Interrogé par la brigade de sûreté urbaine, l’homme déclare ne plus se souvenir des faits, il reconnaît seulement le crachat.



Déjà connu 17 fois au traitement d’antécédents judiciaires, l’homme a été présenté au parquet de Lyon ce mardi 23 juin. Il a été condamné à 6 mois de prison avec sursis.