Lyon cinquième ville la plus “verte” de France

Selon un classement mené par l’Observatoire des villes vertes, Lyon se trouve parmi les villes les plus “vertes” de France.



Selon quels critères ?



Depuis 2014, l’Observatoire des villes vertes réalise, sur un rythme semestriel, des études thématiques basées sur un panel de 25 villes françaises de taille moyenne à grande, en pointe sur le végétal. Il mène en parallèle des enquêtes d’opinion sur le vert en ville auprès de la population.



Angers de nouveau leader



C’est Angers, Nantes et Metz qui sont à la tête du classement des villes les plus vertes, grâce notamment à un patrimoine végétal important et à un volontarisme politique fort. Elles sont suivies par Metz et Lyon.



Autres informations divulguées par le site, la surface moyenne d’espaces verts par habitant a progressé de 3m² (51m², contre 48m² en 2017) et le budget moyen par habitant dédié aux espaces verts par les villes est lui aussi en (progression : +1,50€ (76€).



La capitale des Gaules est la première ville en terme de biodiversité, une des six catégories de ce classement.

