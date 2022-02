Lyon : début des travaux sur la place Gabriel Péri

Dès ce lundi, des travaux d’une durée de 6 à 7 semaines vont débuter sur la place Gabirel Péri. Un chantier qui sera « un nouveau cheminement piéton » d’après Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Après l’arrivée d’une nouvelle brigade de 20 agents de la police nationale, ce sont les travaux qui vont changer le visage de la Guillotière. La place Gabriel Péri va connaître un changement, des travaux qui ont pour but de créer de nouvelles traversées pour créer un chemin par le milieu de l’artère de la place.

En effet, « aujourd’hui pour aller du 3ème au 7ème arrondissement, il faut traverser trois rues, ce n’est pas agréable d’attendre à trois feux rouges. C’est un espace dédié en particulier à la voiture alors que la place a vocation à être à disposition des piétons. L’idée est de redonner plus d’air, d’espace, pour la marche », explique Grégory Doucet.

La future maison du projet à Guillotière

Après la place Garbiel Péri, Grégory Doucet et les maires des 3ème et 7ème arrondissement, Véronique Dubois-Bertrand et Fanny Dubot, se sont ensuite dirigés au croisement entre la grande rue de la Guillotière et Gilbert Dru pour la prochaine inauguration de la « Maison du projet Gabriel Péri ».

Ce projet, qui devrait voir le jour en mai, a pour objectif de promouvoir une dynamique sociale plus positive et valorisante. Anne-Laure Chantelot, la directrice du projet veut désormais mettre en place « un espace ressource dans les 245m2 à disposition. On pourra notamment venir prendre des informations sur les projets en cours ou ceux écartés et retrouver ce qui a été dit lors des concertations. Différents objets seront installés, pourquoi pas un cahier, ou des visuels qui donne des infos en plusieurs langues ».