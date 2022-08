Lyon : des bus à destination de Kiev pour le retour des réfugiés en Ukraine

Deux jours de trajet pour arriver en Ukraine : alors que les conflits armés entre l’Ukraine et la Russie perdurent, nombreux sont les ressortissants ukrainiens, arrivés à Lyon il y plusieurs semaines pour échapper au conflit, qui prennent déjà le chemin du retour.

À la gare routière de Perrache, le départ pour Kiev ou Lviv est désormais possible. La compagnie de transport Flixbus propose en effet deux départs par jour vers l’Ukraine.

Et alors que trajet dure plus de 45 heures, avec plusieurs dizaines d’arrêts sur ces deux journées, les tarifs varient entre 125 et 185 € pour effectuer le voyage. Un prix qui se révèle relativement bas.

Les départs en train sont également possibles depuis la gare Part-Dieu, où la Croix-Rouge accompagne les réfugiés et les aide à embarquer dans des trains à destination de Strasbourg, avant que ces derniers ne poursuivent leur voyage en direction de l’Ukraine via l’Allemagne.