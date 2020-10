Lyon : des campagnes de prévention sur les marchés

La Ville de Lyon renforce son action sur les marchés pour lutter contre la propagation du virus avec des équipes de médiateurs pour sensibiliser les commerçants et les clients aux gestes barrières.

L’association spécialisée PIMMS Lyon Métropole est désormais présente pour mener des campagnes de prévention sur trois marchés chaque semaine et ce pendant trois semaines : Croix-Rousse (4e), Etats-Unis (8e) et Salengro (9e).



Au programme : rappel des gestes barrières et distribution de masques réutilisables aux clients qui n’en portent pas.

A noter que la Ville expérimente également sur les marchés de la petite place de la Croix-Rousse (4e) et Ambroise-Courtois (8e) un fléchage au sol pour indiquer un sens de circulation. Si les résultats sont concluants, cette démarche pourrait être étendue.