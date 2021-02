Lyon : des chefs lyonnais lancent un food truck solidaire

Etoilé pendant 15 ans au guide Michelin, Alain Alexanian vous donne rendez-vous ce week-end sur le marché du quai Augagneur. A bord de son Food Truck, le chef proposera des plats, à la fois pédagogiques et humanitaires, à 15 euros.

Avec son association “Lyon Bio Ressource”, Christophe Goeffroy du Pierre Scize et Céline Rouch du Café Cousu, participent à ce projet. Ils proposeront des plats cuisinés, avec des produits de la région, bio et sans déchets.

Ainsi, pour chaque repas acheté, un repas offert à un sans-abri. Alain Alexanian travaille en collaboration avec l’association “Donner la main, don de soi” afin de distribuer les repas.



Dans cette période si particulière, le chef souhaite apporter du positif dans la ville Lyonnaise. Ainsi, grâce à cette initiative, cela permet aux personnes de se vider l’esprit le temps d’un repas.

Sans réservation, trois formules sont proposées avec plat à 15 € et repas complet à 25 €. Les plats sont à venir récupérer entre 10 h 30 et 12 h 30 samedi et dimanche au marché du quai Augagneur (3e).