Lyon : des jeunes venus du monde entier pour assister à un congrès sur les maladies rares

Du lundi 11 juillet au vendredi 15 juillet, des jeunes âgés de 12 à 18 ans, venus des quatre coins du monde, se retrouveront au Campus Rockefeller de l’Université Lyon 1 pour assister à un congrès sur les maladies rares.



En effet, chaque année, un sommet international est organisé sous l’égide du consortium international ICAN (International Children Advisory Network). Ces jeunes qui se réunissent sont impliqués dans la recherche clinique pédiatrique et partagent leurs expériences lors de ces congrès.

Après deux années de congrès virtuels, ce “Summit 2022” se déroule à Lyon en partenariat avec les HCL et l’association française Kids France, créée au sein du CHU.

Pendant cinq jours, ces jeunes venus d’Europe, d’Afrique, d’Asie (Japon) et d’Amérique du Nord, participeront à des sessions plénières scientifiques pour mieux connaître les maladies rares et en savoir plus sur la recherche.