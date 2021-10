Lyon : des perturbations dans les établissements scolaires

Suite à un mouvement social ce mardi, un certain nombre de restaurants scolaires seront fermés à Lyon. Les Accueils Périscolaires du matin et du soir (Après la classe et La fin d’aprem) peuvent également être perturbés. Ce mouvement social fait suite à plusieurs préavis de grève déposés au niveau national et local.

Sur l’ensemble des restaurants scolaires des écoles municipales maternelles et élémentaires :

Le restaurant scolaire de 199 écoles fonctionne normalement.

1 écoles assurera l’accueil de midi sous forme de pique-nique froid fourni par les parents.

Les restaurants scolaires de 7 écoles seront fermés.

Les Accueils Périscolaires sont perturbés dans 6 écoles.

Les établissements perturbés :