Lyon : des projections bénévoles pour remercier les acteurs de la lutte contre le Covid-19

L’équipe de création de Vendredi 4 et la société de prestations, Eurosono, organisent vendredi et samedi soir des projections bénévoles sur différents bâtiments de la ville de Lyon. Cette initiative a pour but de remercier tous les acteurs qui travaillent pour lutter contre le coronavirus, ainsi que les Lyonnais, pour leurs efforts pendant cette période de confinement.



Il s’agit de courts métrages mobiles itinérants d’une boucle d’image muette. Ils seront projetés sur différentes façades d’immeuble de la Croix-Rousse et du 6e arrondissement lyonnais. Les projections auront lieu à partir de 21h sur une dizaine d’endroits différents entre vendredi et samedi soir.



Au départ, l’idée est venue d’une suggestion de Jean François Zurawik, ex directeur des événements de la ville de Lyon. L’objectif est également de montrer que l’événementiel lyonnais survit et qu’il traversera la crise du Covid-19.



Certaines de ces projections seront visibles depuis votre domicile. Un Facebook Live sera également organisé sur la page Eurosono.



Pour rappel, restez chez vous !