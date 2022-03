Lyon : des propriétaires de restaurants russes menacés

Une lettre de menaces a été envoyée à deux restaurants russes du 3e arrondissement de Lyon.



L’auteur de la lettre demande aux propriétaires de quitter le pays. Selon Le Progrès dans la lettre, le ou les auteurs indiquent “Vladimir a besoin de vos talents culinaires pour soutenir le moral de ses troupes. Vous n’avez plus qu’à quitter la France dans les meilleurs délais, car votre présence n’est absolument plus souhaitée.”

La lettre est signée “Des Français adorateurs de la démocratie et du respect des pays souverains.”



Une plainte a été déposée.