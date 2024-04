Plus de peur que de mal à Lyon. Deux élèves de CE1 d'une école du 8eme arrondissement de Lyon ont réussi à s'échapper de l'établissement et n'ont donc pas donné de nouvelles durant plusieurs heures. Si finalement ils ont pu être retrouvés sains et saufs, le père de l'un d'entre eux a décidé de porter plainte indique le Progrès.