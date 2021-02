Lyon : deux nouvelles manifestations prévues ce samedi

A l’initiative du collectif “KompleX KapharnaüM”, une première manifestation est organisée ce samedi à 11h dans six lieux de la métropole lyonnaise : place des Terreaux, parvis du TNP, place des Célestins, parvis du Théâtre de la Croix-Rousse, gare d’Oullins ou encore sur le parvis de l’Auditorium de Lyon. Cette “manifestation artistique” vise à soutenir le secteur culturel.



Un peu plus tard, aux alentours de 13h, l’association de protection animale L214 organise un happening “pour demander à Subway de tourner le dos aux pires pratiques d’élevage et d’abattage des poulets.” Les participants se retrouveront devant le restaurant Subway situé avenue Berthelot.