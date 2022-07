Lyon : deux policiers blessés à la Guillotière

C’est une interpellation qui a tourné à l’échauffourée.



Ce mercredi 20 juillet, aux alentours de 19h00, des policiers en civil se sont faits frapper à la Guillotière (Lyon 7), sur la place Gabriel-Péri.



En effet, trois policiers ont été agressés par des dizaines de personnes alors qu’ils procédaient à une interpellation. Ils auraient été témoins d’un vol à l’arraché dans la rue. Les trois membres des forces de l’ordre auraient poursuivi, à pied, l’auteur présumé des faits.



Selon France Info, les policiers ont reçu plusieurs coups de pied et de poing, mais aussi des coups de barre de fer et du gaz lacrymogène.



D’après Le Progrès, deux et sept jours d’ITT ont été prescrits pour deux d’entre eux.

Le suspect, connu des services de police, a réussi à prendre la fuite. Une enquête a été ouverte et confiée à la sûreté départementale.



Le Préfet du Rhône, Pascal Mailhos, a condamné fermement cette agression sur Twitter : “Le Préfet P. MAILHOS condamne fermement l’agression des trois policiers nationaux de @PoliceNat69 lors d’une interpellation place Gabriel Péri. Il salue leur courage et leur adresse son soutien.”

Tout comme Grégory Doucet, le maire de Lyon.

Rien ne peut justifier les violences exercées à l'encontre des policiers nationaux dans le quartier de la Guillotière. Ils ont mon soutien.



La Ville de #Lyon se mobilise pour faire avancer l'enquête. Nous continuerons d'agir pour assurer la tranquilité publique dans notre ville. — Grégory Doucet (@Gregorydoucet) July 21, 2022