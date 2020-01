Lyon, deuxième ville vegan de France

L’entreprise de livraison de repas, Deliveroo, a publié un classement des villes françaises ayant le plus commandé de plats vegans en 2019. Lyon occupe la seconde position de ce classement, derrière Strasbourg et devant Aix-en-Provence.



“Veganuary“



“Veganuary”, c’est le mot de l’application pour désigner le mois vegan, une reprise de « dry-january » (mois sans alcool). Sur le plan national, Deliveroo enregistre une hausse de 68 % du nombre de restaurants vegans et une augmentation de 74 % du nombre de plats vegans proposés par les restaurants partenaires.

