Lyon : Disneyland recrute des princesses et des princes !

Vous rêvez de défiler à Disneyland Paris dans le rôle d’un Prince ou d’une Princesse ? Disneyland organise un casting à Lyon le samedi 28 mars.



Vous devrez cependant remplir quelques conditions : être majeur, mesurer entre 1m37 et 1m93, savoir danser, et parler français et anglais.



Pour les intéressés, rendez-vous le 28 mars à 10h au centre chorégraphique Calabash. Vous pourrez venir en jogging et en chaussures de sport mais ne portez pas de maquillage.



Plus d’informations ici !