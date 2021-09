Lyon : Emmanuel Macron annonce la création d’un centre d’excellence pour la gastronomie française

Dimanche soir, en marge du Dîner des chefs organisé à Lyon dans les salons de la préfecture du Rhône et auquel il a participé, Emmanuel Macron a annoncé la création d’un « centre d’excellence » de la gastronomie française.

Un établissement qui devrait voir le jour dans la région lyonnaise et qui aura pour objectif d’entraîner les meilleurs chefs cuisiniers de France afin de les préparer à défendre et promouvoir les couleurs du pays dans les compétitions internationales des métiers de la bouche.

Ce « centre d’entraînement et d’excellence pour l’ensemble des métiers culinaires » visera à « former pour arriver à l’excellence, entraîner pour les grandes compétitions et préparer les athlètes à gagner au nom des couleurs de la France » a indiqué le chef de l’État.