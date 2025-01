Face à une baisse des dotations de l’État estimée à 25 millions d’euros pour 2025, le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, envisagerai une hausse des tarifs de stationnement et d’autres services municipaux. Ces mesures pourraient inclure le stationnement payant en août et l’extension des horaires payants, pour un potentiel de 1,5 million d’euros de recettes supplémentaires. L’opposition dénonce des choix jugés punitifs et appelle à explorer d’autres économies, notamment sur la masse salariale.

