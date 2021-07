Lyon : il va falloir lever le pied sur la rue Duquesne

Face aux accidents réguliers sur la rue Duquesne, qui voient passer en moyenne 20 000 véhicules jour, la Métropole de Lyon a mis en place un nouveau phasage des feux tricolores sur cet axe.



Depuis le 20 juillet, l’« onde verte » des feux de cet axe est calée sur 30 km/h, contre 36 km/h auparavant. Il s’agit de synchroniser les feux de signalisation afin qu’un groupement de véhicules roulant à une vitesse choisie rencontre systématiquement des feux verts.



Ce dispositif permet de réduire la vitesse moyenne et de rendre inopérant les effets d’accélération au passage du feu au vert. Ainsi les premières mesures de vitesse démontrent, par rapport aux premières semaines de juillet, une diminution de près de 3km/h en journée et jusqu’à une dizaine de km/h la nuit.



Ce dispositif s’accompagne depuis avril de la priorité donnée aux feux à la ligne C6 du Sytral, action combinée avec la préservation de la voie bus/vélos, ce qui bénéficie aux 18 000 voyageurs empruntant l’ensemble de cette ligne avec un gain de 5 à 6 minutes sur leur trajet, mais également aux usagers du bus 27 et des modes actifs.



Selon Fabien Bagnon, vice-président de la Métropole en charge de la voirie et des modes actifs ” La rue Duquesne, comme la Montée de Choulans à Lyon ou encore le boulevard des Droits de l’Homme de Vaulx-en-Velin, font partie des points noirs métropolitains en termes de sécurité routière. Notre action est multiple, en abaissant la vitesse, en sécurisant les cheminements des piétons, des vélos et des autres modes actifs, mais l’objectif est clair : tout mettre en œuvre pour éviter les accidents graves. En synchronisant les feux nous souhaitons abaisser la vitesse moyenne sur Duquesne et ainsi éviter les pointes de vitesse qui génèrent les plus graves accidents, comme ce fut encore le cas ces dernières semaines.”