Lyon : la Biennale de la danse se déroulera du 1er au 16 juin 2021

Initialement prévue en septembre dernier, la 19e édition de la Biennale de la danse aura bien lieu du 1er au 16 juin prochain dans une cinquantaine de lieux à Lyon et dans toute la région Auvergne-Rhône-Alpes. Les spectateurs devraient pouvoir assister aux différentes performances en jauge réduite à 35%. Dès le 9 juin, cette jauge pourrait être ajustée à hauteur de 65%.



Cette édition inédite s’inscrit dans la saison Africa 2020 en partenariat avec l’Institut français. Elle mettra à l’honneur “la créativité africaine, entre tradition et hypermodernité”. Des artistes venant de 16 pays d’Afrique sont attendus.



La programmation sera dévoilée ce dimanche à 20h sur le site internet et la page Facebook de la Biennale de la danse. La billetterie sera ouverte le mardi 4 mai à partir de midi.

