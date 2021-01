Lyon : la brasserie Georges réitère son opération vente de choucroutes

Après le succès inattendu de la première opération lors du week-end du 11 au 13 décembre dernier, la brasserie Georges a décidé de renouveler son opération le week-end prochain, du 15 au 17 janvier à Lyon.



Pour rappel, plus de 5000 choucroutes avaient été vendues le mois dernier alors que l’établissement avait prévu d’en écouler… 1500 ! En pleine période de crise sanitaire, la célèbre brasserie du quartier de Perrache a donc décidé de surfer sur le succès de la première opération.



Et pour le bonheur des plus fins gourmets, l’offre a été étendue. En plus de la choucroute royale, du camembert, de l’omelette norvégienne et des bières, un jarret sera proposé en supplément. En dessert, la brasserie mettre en vente un feuillantin au chocolat Valrhona. Pour couronner le tout, l’établissement rajoutera également au menu des quenelles de brochet au velouté de crustacés à prix cassés.



Vous retrouvez toutes les informations sur cette nouvelle vente à emporter ici.