Lyon : la Cité de la Gastronomie ferme définitivement ses portes

La société chargée de l’exploitation de la Cité Internationale de la Gastronomie a annoncé via un communiqué arrêter “définitivement son exploitation”.

Depuis le déconfinement, la Cité n’avait toujours pas rouvert ses portes, jugeant son mode de fonctionnement incompatible avec les mesures sanitaires. La société espagnole en charge du projet, MagmaCultura, évoque une fragilité financière provoquée par la crise du coronavirus.

“La Cité fait face à des difficultés précarisant son fonctionnement et la rendant particulièrement vulnérable à la crise soudaine et à ses répercussions. Devant ces difficultés, face à l’incertitude de l’évolution économique et touristique, et malgré tous nos efforts pour la sauvegarder, nous avons pris la décision de ne pas rouvrir la Cité et d’arrêter définitivement son exploitation”, précise le communiqué.

Un lancement en demi-teinte

Inauguré en octobre 2019 au sein du Grand-Hôtel Dieu, ce centre culturel n’aura jamais réellement convaincu les Lyonnais et les touristes. Pour cause, certains lui reprochaient de proposer des tarifs trop élevés, pour une visite de courte durée.

La Métropole va donc devoir trouver un nouvel exploitant pour que sa Cité puisse se relancer.