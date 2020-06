Lyon : la gauche s’allie avec les Verts en vue du second tour

Arrivés en tête aux élections municipales et métropolitaines, Les Verts pourront compter sur le soutien de toutes les forces de gauche. Les listes de “la Gauche Unie” et de “Lyon en commun” se rallient aux écologistes. Les partis politiques participaient ensemble à une conférence de presse ce mercredi 3 juin, à Lyon.



Un objectif commun : battre la droite. Grégory Doucet et Bruno Bernard, respectivement candidats à la mairie et à la métropole de Lyon, ont trouvé sur leur chemin le soutien de toute la gauche. Nathalie Perrin-Gilbert, Sandrine Runel (candidates à la mairie) et Renaud Payre (candidat à la métropole) étaient présents ce mercredi pour la conférence de presse des Verts. Cette alliance arrive quelques jours après l’annonce de Gérard Collomb. Ce dernier a affirmé se rapprocher de François-Noël Buffet, candidat LR à la métropole.

Renaud Payre, Bruno Bernard, Sandrine Runel, Grégory Doucet et Nathalie Perrin-Gilbert. Conférence de presse à Lyon, le 3 juin 2020.

Les têtes de liste majoritairement écologistes



Pour les municipales, tous les candidats en tête au premier tour, restent en tête de liste. Dans les neuf arrondissements à Lyon, les têtes de liste de cette alliance seront donc membres du parti EELV (Europe Ecologie Les Verts). Même chose pour la métropole, les candidats en tête au premier tour restent premier sur la liste. 12 des 14 circonscriptions seront menés avec un membre des Verts en premier nom.



Toutefois, les candidats de la gauche ne sont pas complètement effacés. Les Verts ont intégré les listes de la Gauche dans leurs effectifs.



Respect des gestes barrières



Coronavirus oblige, Grégory Doucet et EELV souhaitent respecter les mesures sanitaires. “Il est de notre responsabilité de faire en sorte que ce second tour se passe bien. Nous allons appliquer les gestes barrières durant toute notre campagne” assure le candidat à la mairie. Preuve en est, la conférence de presse a eu lieu en extérieur, afin de respecter les distanciations sociales.



Les Verts espèrent à la fois faire une campagne digitale, mais aussi sur le terrain. “Nous allons faire campagne avec les médias, pour porter notre parole sur les réseaux sociaux” confie Bruno Bernard.



“Nous sommes déterminés et sereins”



Bruno Bernard est confiant quant aux résultats du second tour, le 28 juin prochain. Le candidat n’hésite pas à éliminer d’office David Kimelfeld de la course pour la métropole. “Nous sommes en tête sur 9 des 14 circonscriptions avant même de fusionner nos listes avec la gauche. Il semble quand même que le choix se résume entre le bloc des républicains et Collomb, et nous” assure Bruno Bernard.



La campagne des Verts se déroulera à la fois sur les réseaux sociaux et dans la rue. Grégory Doucet annonce déjà que ses troupes vont “sillonner les rues avec leurs vélos.”