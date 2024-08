Lyon : la ligne du métro B fermée jusqu’à jeudi

Pour réaliser des travaux et des tests d’augmentation de la capacité et de confort voyageurs, la ligne B du métro lyonnais est fermée jusqu'à jeudi inclus entre Charpennes et Gare d'Oullins. Des bus relais sont mis en place et desserviront les stations de Gare Part-Dieu Vivier Merle à Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud, toutes les 6 à 15 minutes.

TCL précise que deux stations ne seront pas desservies : Stade de Gerland Le Lou et Gare d’Oullins. Pour la station du 7e arrondissement, il faudra descendre à Debourg, juste avant, et marcher une petite dizaine de minutes. Pour Oullins, le bus s’arrêtera dans les deux sens sur la Grande rue de la commune : à l’arrêt Orsel au 72 Grande Rue (en direction de Gare Part-Dieu Vivier Merle) et au 92 Grande Rue (en direction de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud), ou à Pont d’Oullins au 63 Grande Rue (en direction de Gare Part-Dieu Vivier Merle) et au 44 Grande Rue (en direction de Saint-Genis-Laval Hôpital Lyon Sud).

Enfin, pour rejoindre Part-Dieu depuis Charpennes, trois possibilités : les bus C2 et 70, ou le bus relais du T1.