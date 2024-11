Face à la colère et aux craintes des commerçants et des habitants de Lyon, la mairie organise aujourd'hui les Assises du Commerce et de l'Artisanat. Cet événement se déroule toute la journée à l'Hôtel de Ville, et les principaux concernés étaient invités à s’inscrire pour participer aux ateliers et tables rondes. L'objectif de la mairie est de, je cite, « co-construire des solutions locales avec tous les commerçants et artisans, afin de faire du tissu commercial lyonnais l'un des plus dynamiques de France ».

EP