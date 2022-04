Lyon : la Métropole obtient une fois de plus la note “AA” par l’agence Fitch Ratings

L’agence de notation Fitch Ratings a publié ce mardi son évaluation de la situation financière de la Métropole de Lyon et lui donne encore une fois la note “AA”, la meilleure note, obtenue pour la cinquième année consécutive.

À travers cette notation, la Métropole de Lyon est saluée pour sa bonne santé financière et sa bonne gestion dans un contexte économique et sanitaire plus que compliqué.

Bruno Bernard, Président de la Métropole de Lyon, s’en est réjoui : « Ces résultats démontrent que notre Métropole, dans un contexte économique et géopolitique incertain, parvient à développer un programme d’investissement ambitieux tout en préservant les marges de manœuvre et la santé financière de la collectivité, pour répondre aux besoins des habitantes et habitants du territoire ».

En 2022, la Métropole lyonnaise entend aller encore plus loin avec le développement d’une nouvelle stratégie de financement afin de répondre à une urgence jugée prioritaire : le climat.