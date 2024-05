Lyon : la police municipale intensifie ses contrôles routiers des cyclistes et usagers de trottinettes

Dans l'optique de faire respecter le code de la route et rendre la ville plus sûre pour l'entièreté des usagers notamment pour les piétons, encore victime de nombreux accidents, l'unité cycliste de la police municipale de Lyon met en places des opérations de contrôles routier des cyclistes et des usagers de trottinettes pour lutter contre les infractions, les plus répandues étant l'usage des écouteurs tout en circulant à vélo ou trottinettes, ou encore le non respect des feux rouges. Au total pour l'année 2023, 1408 points de contrôle différents ont étés mis en place par la brigade cycliste de la police municipale.

Le nombre de verbalisations de cycliste est en hausse à Lyon, avec seulement 4 verbalisations lors de l'année 2019, et une moyenne de 200 verbalisations pour les années suivantes. L'objectif de ces contrôles est de faire preuve de pédagogie mais de sanctionner quand c'est nécessaire.

M.D