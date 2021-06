Lyon lance une large concertation pour renouveler son Projet Educatif

La Ville de Lyon lance une large concertation auprès de l’ensemble de la communauté éducative pour renouveler son Projet Educatif pour la période 2022 / 2024. Enfants, parents, enseignants, acteurs associatifs, partenaires institutionnels, agents de la ville auront tous la parole pour construire ce projet.



Le projet couvre en effet l’ensemble des actions éducatives au service des 77 000 Lyonnais âgés de 2 à 16 ans sur tous les temps de l’enfant (scolaire, périscolaire et extrascolaire). Cet engagement partenarial est renouvelé tous les 3 ans. Au programme :

· Une éducation à la transition écologique (éco-citoyenneté, éco-responsabilité, alimentation, numérique responsable, mobilités, nature auprès de l’enfant et respect du vivant, etc.)

· Une éducation à la citoyenneté, à l’engagement et émancipatrice (enjeux démocratiques, républicains et d’engagement, égalité et lutte contre les discriminations, l’émancipation sous différents angles : estime de soi, pratiques artistiques, culturelles et sportives…)

· Une éducation co-construite, plus juste, plus solidaire et plus inclusive (modalités d’animation d’une alliance éducative soudée et cohérente autour des enjeux d’inclusion et de lutte contre les inégalités scolaires et sociales, de la santé, prévention du décrochage, développement de la co-éducation, soutien à la parentalité, réduction de la fracture numérique, etc.)

Les temps forts de la construction du nouveau projet

Mai-Juin :

· Des ateliers thématiques à l’échelle de la ville pour partager les enjeux, exprimer les attentes, construire des objectifs et des engagements,

· Des temps de concertation dans chaque arrondissement pour croiser les regards, les expertises et faire émerger des propositions à l’échelle locale,

· Un appel à contributions en ligne pour permettre l’expression de toute la communauté éducative,

· Une enquête auprès des parents (questionnaire en ligne et échange en sortie d’école),

· Des ateliers participatifs pour permettre aux enfants de s’exprimer dans les accueils de loisirs avec l’appui de la Ville de Lyon et des associations d’éducation populaire,

Septembre :

· Nouvelle série d’ateliers thématiques pour affiner la feuille de route du prochain projet éducatif.

Octobre :

· Rédaction du nouveau projet éducatif lyonnais

4 décembre :

· Une « journée du projet éducatif » sera organisée. Objectif : réunir la communauté éducative pour restituer le fruit de cette démarche participative inédite, partager le document de synthèse présentant ce nouveau projet éducatif. Ce temps fort marque à la fois la fin de cette co-construction mais sera amené à devenir récurrent pour faire vivre le projet et mobiliser les acteurs dans la durée.

Décembre :

· Le nouveau projet éducatif issu de ce travail collaboratif sera soumis au vote du Conseil municipal.