Lyon : le Centre des Neurosciences recherche des “mauvais chanteurs” pour une étude

Des chercheurs du Centre de recherche de neurosciences appellent des volontaires pour réaliser une expérience afin de faire avancer leurs travaux sur la perception musicale et mieux comprendre les déficits chez certaines personnes.



Des programmes scientifiques rémunérés



Les scientifiques proposent pour cela deux programmes rémunérés aux volontaires souhaitant faire avancer la science. Le premier nécessite d’être un “mauvais chanteur”. Planifié sur un an, il doit permettre de tester sur des sujets souffrant d’un déficit en la matière un programme d’entraînement musical mis au point par les chercheurs. Le deuxième quant à lui sera beaucoup plus rapide avec une durée de 2h30. Réalisé sur ordinateur ou tablette tactile, il a pour objectif de valider toute une série de tests auditifs permettant aujourd’hui d’évaluer la perception de la musique.



Des expériences aux enjeux forts



Les travaux réalisés donneront lieu à des réponses d’ici un an et demi au minimum et pourront être essentiels pour les patients atteints de troubles auditifs importants. Ces recherches pourraient notamment être mises au service des personnes équipées d’implants auditifs.



Si vous souhaitez participer à l’expérience, rendez-vous sur le site Tester votre oreille musicale et questionnaire (crnl.fr) afin de réaliser au préalable un test de 10 minutes. Les profils jugés intéressants par l’équipe de chercheurs seront recontactés.