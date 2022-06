Lyon : le collège Truffaut en grande majorité dédié à la jeunesse

L’ancien collège Truffaut, situé place du Lieutenant-Morel, sur les Pentes de La Croix-Rousse, continue sa transformation.



La Ville et la Métropole de Lyon ont décidé de réhabiliter ce bâtiment historique du quartier de La Croix-Rousse pour en faire un lieu d’échanges et de vie, notamment pour la jeunesse.



Il est destiné à abriter divers locataires, une auberge de jeunesse, une résidence étudiantes 100 % sociale de 65 chambres, une crèche et le Collège Graphique qui regroupe les bureaux de Lyon BD Organisation ainsi que des salles “plurielles” au service des habitants. Ces derniers pourront également profiter de sa cour intérieure.



Le chantier a démarré en 2021 et devrait s’achever pour le second trimestre 2022. Coût total de la réhabilitation : 14 millions d’euros.