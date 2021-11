Lyon : le cours Lafayette fermé jusqu’en février 2022

Les travaux d’aménagement des espaces publics du boulevard Vivier-Merle, lancés en 2019, se poursuivent et vont commencer à investir le cours Lafayette ce mardi.

Une nouvelle phase de travaux va en effet débuter sur la partie nord du boulevard Vivier-Merle, entre la rue de Bonnel et le cours Lafayette, et la proximité du tunnel Brotteaux Servient oblige les entreprises à travailler pendant 3 mois depuis la chaussée sud du cours Lafayette, pour préserver la structure du tunnel.

Circulation fermée jusqu’en février 2022

En conséquence, le cours Lafayette sera fermé à la circulation du 2 novembre 2021 et jusqu’au mois de février 2022, entre la rue Ney et le boulevard Jules Favre. Seule la circulation des bus, des vélos et les cheminements piétons est maintenue.

Des déviations sont mises en place pour les véhicules venant depuis l’ouest du cours Lafayette. Les poids lourds pourront emprunter les rues Garibaldi puis Bonnel, tandis que les véhicules légers pourront passer par les rues Ney, Louis Blanc, Fournet et Lalande, un dispositif de limitation de vitesse étant mis en œuvre sur cet itinéraire.

Le but des travaux d’aménagement du boulevard Vivier-Merle :

– Mettre en place de nouvelles voiries pour répartir la circulation entre automobiles, transports en commun et vélos.

– Implanter de nouveaux abri-bus.

– Réaménager les trottoirs, plus larges et plus accessibles pour les piétons, avec des matériaux moins générateurs de chaleur.

– Créer 120 nouveaux arceaux vélos et 2 stations Velo’V supplémentaires.

– Créer de nouveaux bancs et un nouvel éclairage public.

– Planter entre 100 et 120 arbres.