Lyon : le festival Quai du Polar dévoile sa programmation pour 2023

La 19e édition du festival Quai du Polar, qui va se tenir à Lyon du 31 mars au 2 avril 2023, fera la part belle au polar espagnol. Un genre qui sera largement représenté par les autrices et auteurs retenus au sein de la programmation.

Une liste dévoilée le 24 décembre par l’organisation de l’événement, qui proposera comme autres thèmes le “roman noir et journalisme” et le “roman d’espionnage”. Retrouvez ci-dessous les autrices et auteurs retenus pour cette édition 2023.