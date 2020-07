Lyon : le funiculaire Saint-Just à l’arrêt en juillet pour cause de travaux

Le funiculaire Saint-Just (F1) ne sera pas en service ce mois-ci. Il fermera ses portes dès ce samedi 4 juillet, jusqu’au dimanche 26 juillet. Des travaux de maintenance ANNUELS sont nécessaires sur la ligne.

Le SYTRAL annonce que des bus relais seront mis en place pour desservir Saint-Just, Minimes et Fourvière. Ces navettes circuleront du lundi au samedi, toutes les 15/20 minutes de 5h10 à 13h30 et de 19h20 à 0h05, et toutes les 7/8 minutes de 13h30 à 19h20. Pour les horaires du dimanche, elles circuleront de 5h10 à 0h05, à des intervalles de 20 minutes.

Le funiculaire Fourvière fonctionnera exceptionnellement de 5h20 à 0h00.