Lyon : le lac du Parc de la Tête d’Or va être exploré par des plongeurs

Dès ce jeudi et jusqu’à samedi, des plongeurs de l’association Odysseus 3.1 vont explorer le lac pour une expérience absolument inédite.



Il n’a jusqu’alors jamais été visité, et pourtant, il pourrait selon la légende, cacher un trésor. Mais la véritable raison de cette expédition est avant tout scientifique. Les plongeurs souhaitent en effet réaliser une cartographie du lac, et faire un inventaire de la faune et la flore. Un documentaire pourrait également être réalisé sur place.