Lyon : le Pass Rail accessible aux jeunes à partir du 5 juin

Hier après-midi, Laurent Wauquiez, le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, a présenté le dispositif Pass Rail destiné aux jeunes entre 16 et 27 ans à la Gare Perrache. Ce pass permet à cette tranche d’âge d’emprunter en illimité tous les TER et les trains Intercités sur la période juillet-août, mais il ne sera pas possible de rallier l'Île de France. Le prix de cet abonnement mensuel unique est fixé à 49 euros. Ils ne seront applicables qu’à partir du 1er juillet, mais pourront être préréservés à partir de mercredi prochain sur les plateformes SNCFconnect et Trainline. Il sera possible de réserver jusqu’à six trajets à l’avance et la vérification de l'âge des abonnés sera effectuée à bord des trains par les contrôleurs.