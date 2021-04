Lyon : le préfet interdit la manifestation contre les violences de l’extrême-droite

Le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes a annoncé ce vendredi que la manifestation, prévue ce samedi, contre les violences de l’extrême-droite est interdite.



“Compte tenu du contexte sanitaire et de la tension qui règne actuellement entre les groupuscules d’ultra-gauche et d’ultra-droite, cette manifestation présente des risques de troubles graves et avérés à l’ordre public et des mouvements de foule, voire des affrontements entre opposants idéologiques. Compte tenu de ces éléments, le préfet a décidé d’interdire cette manifestation par voie d’arrêté”.



De plus, le préfet a pris un arrêté interdisant les manifestations dans un large périmètre pour la journée du samedi 3 avril 2021, de 6h à 19h.

Pour lutter contre les rassemblements sauvages dans le centre de #Lyon & sur les berges, le préfet interdit dès aujourd’hui & jusqu’au 3/05 de 12h à 19h:

❌le vente à emporter/consommation d’alcool ds le périmètre ⬇️

❌la consommation d’alcool dans les parcs de la métropole pic.twitter.com/BJGEiIFDfq — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) April 1, 2021