Lyon : le proviseur du lycée la Martinière-Duchère demande une présence policière pour faire face aux violences

Cela fait maintenant plusieurs jours, que des faits de violence sont dénoncés au sein du lycée la Martinière Duchère.



Suite à des agressions diverses sur des professeurs et même entre élèves, une manifestation aura lieu le 1er février. Le but “alerter l’ensemble de notre communauté scolaire et de trouver des solutions pour endiguer cette violence” , selon la CGT Education.

Les élèves devraient également se joindre au mouvement. L’objectif est de “montrer le ras-le-bol des lycéens face aux multiples agressions verbales et non-verbales”, peut-on lire sur un post Instagram.

En réaction à ces violences, la direction de l’établissement a pris l’initiative de demander “une présence policière sur ces lieux et aux abords de l’établissement, ainsi que l’installation d’une vidéosurveillance”.

Par ailleurs, le proviseur du lycée recommande ” aux élèves d’éviter, dans la mesure du possible, de se déplacer seuls pour rejoindre l’arrêt de bus”.

La direction du lycée la Martinière-Duchère assure son engagement pour lutter contre cette violence et ” retrouver un climat propice à l’enseignement “.