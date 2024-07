Lyon : le tramway T2 perturbé cette semaine

Depuis ce lundi et jusqu'à vendredi, la ligne T2 du tramway à Lyon connaît des perturbations en raison de travaux d'élargissement des quais entre 6h45 et 18h15. Ainsi les wagons circulent entre Hôtel de Région Montrochet et Ville de Bron, puis entre Porte des Alpes et Saint-Priest Bel Air. Deux arrêts ne sont pas desservis : Europe Université et Les Alizés. Des bus relais sont malgré tout mis en place pour desservir les arrêts suivants : Hôtel de Région Montrochet, Ville de Bron, Les Alizés, Rebufer, Cimetière communautaire ainsi que Porte des Alpes.