Lyon : l’homme, qui a tué un piéton quai des Célestins, a été écroué

Le chauffard qui a percuté un jeune homme dimanche matin quai des Célestins à Lyon, a été écroué. Il est accusé d’avoir volontairement percuté la victime de 22 ans qui est décédé sur le coup. L’homme de 37 ans, qui habite Pierre-Bénite, nie les faits.



Il a été mis en examen pour “homicide volontaire, défaut de permis et conduite sous l’empire d’un état alcoolique” et placé en détention provisoire, selon Le Progrès .



Pour rappel, peu de temps le drame une altercation avait éclaté entre cet homme et le groupe d’amis de la victime. Quelques minutes plus tard la victime de 22 ans avait été percutée alors qu’elle traversait le quai des Célestins sur un passage piéton. Le conducteur avait pris la fuite. Il avait été interpellé peu de temps après les faits.