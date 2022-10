Lyon : l’Ilot Kennedy prend forme

Le programme de la Ville de Lyon vise à recréer un bâtiment de 3100 m2 ainsi qu’une cour végétalisée, dans le cadre du programme des cours nature de la Ville de Lyon. Le nouveau bâtiment pourra accueillir dans les meilleures conditions les 518 élèves de primaire et d’élémentaire.

Les Ateliers complètent les activités de la Maison de la Danse par la création d’un nouveau pôle « production et création » pour les professionnels, les pratiques amateurs et l’éducation artistique.

La Ville de Lyon souhaite faire de ce projet un modèle de transition écologique en privilégiant les principes d’une architecture bioclimatique, la sobriété, le recours aux matériaux biosourcés. Le projet s’inscrit ainsi pleinement dans les

engagements de Lyon 2030 visant la neutralité climatique.

Les équipements programmés :

• Le nouveau groupe scolaire JF Kennedy (18 classes), comprenant une cour d’école végétalisée ;

• Les Ateliers de la danse, espace de création et de spectacles en lien avec la Maison de la danse ;

• Un nouveau complexe sportif avec une piscine publique, un gymnase et des terrains de sport ;

• Le square Varichon et les espaces publics réaménagés pour la vie de quartier.

La mairie de Lyon espère une livraison de l’ensemble pour fin 2025.