Lyon : Open Parc le programme de ce mardi

La suite du premier tour de l'Open Parc se déroule ce mardi. Le français Giovanni Mpetshi Perricard s'est imposé face à Lorenzo Sonego (6-3/6-4).

Interrompu par la pluie lundi en début de soirée, la fin de la rencontre entre Hugo Gaston et Daniel Elahi Galan s'est déroulée en ce début d'après-midi. Le français s'est imposé 7-6(2)/ 7-6(4) et affrontera Francisco Cerundolo au second tour.

Alexandre Muller débute son tournoi cet après-midi en affrontant Pavel Kotov. Malade, Gaël Monfils a malheureusement du déclarer forfait et ne participera pas à cette édition de l'Open Parc.