Lyon : opération de police à la Guillotière, de nombreuses arrestations

Une opération de grand ampleur a eu lieu mercredi après-midi sur la place Gabriel Péri, au cœur du quartier de la Guillotière, entre le 3e et le 7e arrondissement de Lyon.

110 policiers nationaux, municipaux, CRS, membres de la Police aux frontières, des douanes et de la DDSP ont en effet procédé à des contrôles d’identité et effectué la chasse aux produits stupéfiants et aux vendeurs à la sauvette.

Bilan de l'opération :

➡️ 5 étrangers en situation irrégulière pris en charge par la Police aux Frontières

➡️ 19 interpellations pour vente à la sauvette de cigarettes ou infraction à la législation sur les stupéfiants

➡️ 1 placement en garde à vue pour port d'arme prohibée — Préfet de région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône (@prefetrhone) November 3, 2021

Des contrôles menés une heure durant et qui ont permis les arrestations de 19 personnes, la prise en charge de cinq personnes en situation irrégulières sur le territoire français et le placement en garde à vue d’un individu pour port d’arme.

