Lyon : point d’étape pour la reconversion du collège Truffaut

Ce mercredi, le maire de Lyon, Grégory Doucet, ainsi que le président de la Métropole lyonnaise, Bruno Bernard, étaient en visite sur le chantier de la requalification de l’ancien collège Truffaut, situé à la Croix-Rousse.



L’établissement était désaffecté depuis 2013, mais il n’était pas question de le démolir. En effet, il figure dans le patrimoine historique des pentes de la Croix-Rousse. “Ce bâtiment date de la fin du 19ème siècle, il est magnifique et c’est important de le garder. De garder les châssis, de garder l’ensemble du bâtiment et de le remettre à niveau pour qu’il soit au service des habitants”, explique le président de la Métropole de Lyon.



Ainsi, le promoteur Linkcity Sud-Est associé à la SACVL en tant qu’investisseurs, et son équipe de partenaires (Hirundi, Lyon BD, Les Petits Chaperons Rouges, l’AFEV) ont remporté, il y a deux ans, l’appel d’offres de la Métropole de Lyon pour transformer cet établissement en lui donnant une seconde jeunesse. Le chantier a donc débuté, depuis plus d’un mois.



Le projet de Linkcity prolonge la vocation initiale du site. En effet, il s’agit d’un lieu de partage en faveur de la jeunesse, comme l’explique Bruno Bernard.

Ce site a pour objectif de devenir un lieu de rencontres, de rendez-vous, d’échanges commerciaux, de partage ou de mélanges culturels. Il comprendra une résidence étudiante 100 % sociale, un Hostel de 45 chambres et son restaurant, des bureaux (dont ceux de Lyon BD Organisation), d’un tiers-lieu, d’une crèche de 20 places, une cour ouverte à tous ainsi que des salles dites “plurielles” qui pourront être réservées par des associations, des entreprises ou des particuliers.

“On créé un lieu de vie”, explique Bruno Bernard.

Pour le moment, l’heure est à la démolition intérieure et désamiantage ainsi qu’au montage de la grue et des structures avec en parallèle le ravalement des façades, jusqu’en septembre 2021. Puis débuteront en 2022, les aménagements intérieurs. Enfin, la livraison et l’ouverture du site sont prévues au 2e semestre 2022.