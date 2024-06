La Ville de Lyon a annoncé les événements de l'été 2024, avec la Fête de la musique le 21 juin et le festival Tout l’Monde Dehors du 2 juillet au 25 août, 180 événements gratuits se tiendront en plein air. 500 artistes, principalement lyonnais, se produiront dans les 9 arrondissements. Le 21 juin, plus de 85 concerts auront lieu dans les 9 arrondissements de Lyon, avec des scènes au Musée des Beaux-Arts et à l’esplanade de Fourvière.