Lyon – Saint-Étienne : poursuite des projets pour l’amélioration des déplacements entre les deux villes

Pascal Mailhos, le préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes et du Rhône, a tenu une visioconférence avec les collectivités territoriales, les parlementaires et les autorités organisatrices de la mobilité afin d’évoquer l’amélioration des déplacements entre les métropoles de Lyon et Saint-Étienne.

L’amélioration de la liaison entre les deux villes est en effet l’une des priorités de l’État, suite à la loi d’orientation des mobilités (LOM) de décembre 2019, qui a accordé une enveloppe de 400 millions d’euros à investir d’ici 2027.

L’État cherche donc « à renforcer l’utilisation du mode ferroviaire et des autres transports collectifs, à promouvoir l’intermodalité, à favoriser le covoiturage et à améliorer les conditions de circulation routières, notamment en matière de fluidité et de sécurité », indique le communiqué publié par la préfecture.

Avec l’engagement financier des partenaires (Conseil régional, conseils départementaux du Rhône et de la Loire, Métropole de Lyon, Saint-Étienne Métropole, Vienne Condrieu Agglomération et le SYTRAL), l’enveloppe atteint même plus de 510 M€.

Au total, plus de 74 millions d’euros ont été investis par l’État en 2021 sur le système multimodal de mobilité entre Saint-Étienne et Lyon, pour des travaux se termineront en 2023.

Prochaine réunion en septembre 2022.