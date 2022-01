Lyon sur le podium des villes de France les plus dangereuses dans les transports en commun

Un classement des villes où les transports en commun sont les plus dangereux a été établi cette semaine par nos confrères du Figaro. Le constat est amer pour la ville de Lyon qui se classe à la troisième position de ce classement derrière Saint-Denis et Paris.



Les critères utilisés par nos confrères pour répertorier les villes les plus dangereuses de France dans les transports se basent sur le ratio du nombre de vols et d’agressions constatées pour 1000 habitants. En 2020, 6533 vols, agressions et outrages à agents auraient été commis dans les transports en commun lyonnais.



Le classement complet des 11 villes les plus dangereuses dans les transports en 2020 : Paris, Saint-Denis, Lyon, Montpellier, Grenoble, Bordeaux, Nantes, Lille, Toulouse, Nice et Marseille.