Lyon : The Greener Festival aura lieu en octobre

L’association The Greener Good organise la 7e édition de son événement phare, “The Greener Festival” le 1er et 2 octobre 2022 au Château de Montchat dans le 3e arrondissement de Lyon.

Le festival regroupe des acteurs de la région lyonnaise “engagés dans la consommation responsable et la transition écologique”.

Au total, plus de 2000 participants sont attendus pour discuter autour du thème de la “reconnexion”. De nombreux ateliers collectifs et ludiques seront également organisés pour comprendre les enjeux écologiques et les actions à mener.